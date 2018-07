Vuur brandende boom slaat over op carport 27 juli 2018

De brandweer rukte dinsdagnacht zo rond 4.40 uur uit voor een brand in de Terheydenlaan in Haacht. Daar raakten een carport en een berging beschadigd bij een brand. Hoe het vuur precies is kunnen ontstaan, is vooralsnog onduidelijk. Op een gegeven ogenblik stond een boom in de tuin in lichterlaaie. Die vlammen sloegen over op de carport.





Even werd er gevreesd dat het vuur ook zou overslaan op de woning van de buren, maar dat was niet het geval.





(ADPW)