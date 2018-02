Vrijdagmiddag afscheid muzikant Wim Claes 28 februari 2018

De uitvaart van de Haachtse muzikant, componist en producer Wim Claes zal komende vrijdagmiddag plaatsvinden. De afscheidsplechtigheid voor de zaterdag onverwachts in zijn woonplaats overleden 56-jarige muzikale Haachtenaar vindt plaats in Uitvaartcentrum Pues, Eikestraat 2 in Winksele-Delle (Herent). Onder de aanwezigen naar verwachting ook heel wat mensen uit de Vlaamse showbizz. Claes, die in Haacht zijn eigen opnamestudio Close had, werkte als producer en songwriter met zowat alle artiesten uit de Vlaamse muziekindustrie samen. Er zijn weinig of geen Vlaamse zangers en beroepsmuzikanten die niet in zijn studio in het gehucht Sint-Adriaan zijn gepasseerd. Een bijzondere samenwerking had Claes met de groep X-Session, waarvoor hij aan alle songs meewerkte, én met zanger Gene Thomas - zijn beste vriend. Hij was ook betrokken bij televisieprojecten zoals X-Factor, Idool, Star Academy en Eurosong for Kids. De ceremonie begint om 12 uur. Nadien volgt in intieme familiekring de crematie en de begrafenis van de asurne op de begraafplaats van Sint-Adriaan. Wim Claes laat een vrouw en twee dochters na. (SPK)