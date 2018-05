Voormalig sp.a-schepen onder dak bij N-VA AAN KANT GESCHOVEN MARK FEYAERTS PRIJKT ER OP PLAATS 7 VAN KIESLIJST SVEN PONSAERTS

30 mei 2018

02u32 0 Haacht De door sp.a aan de kant geschoven Haachtse schepen Mark Feyaerts is opnieuw aan boord. Enigszins verrassend staat de naam van de onafhankelijke schepen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van N-VA.

In Haacht maakt schepen Mark Feyaerts (63) de overstap naar de N-VA. Nadat sp.a aangaf de derde schepen niet meer op haar verkiezingslijst te wensen, koos Feyaerts er vorige maand voor als onafhankelijke voort te zetelen. Het nationaal partijbestuur van N-VA keurde de 'transfer' afgelopen weekend goed. "Een weloverwogen beslissing en een positieve keuze", noemt Feyaerts het zelf. "Maar best ook wel een 'moedige' keuze'. Ik draag historisch gezien toch wel enige verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn voorouders. Overgrootvader August Feyaerts heeft de toenmalige 'Werkliedenpartij' in Haacht kort na de Eerste Wereldoorlog nog opgericht. En grootvader Jozef was van 1961 tot '64 burgemeester voor de Socialistische Partij. Mijn vader was als gemeenteraadslid actief. Als vierde generatie in de familie rond ik dat verhaal nu toch een beetje af... Maar men moet in het leven keuzes durven maken - niet alleen als kiezer, maar ook als kandidaat."





Socialisme blijven uitdragen

"Waar het is misgelopen bij sp.a? Laat het me zo omschrijven: 'Een juk kan ik nog verdragen, een dictatuur niet'. Ik haat de manier waarop sommigen zich daar 'vastklampen' aan de macht." Voor wat zijn eigen rol betreft, ziet Feyaerts geen enkel verschil tussen N-VA en sp.a. "Zoals ik eerder al zei: het socialisme is geen monopolie van één partij, maar wel een strekking die iedereen kan en mag verspreiden. Ik zal dus ook bij N-VA het socialisme blijven uitdragen. N-VA brengt zowel in Haacht als op andere politieke niveaus trouwens een realistisch verhaal, met de juiste oplossingen. De correcte en humane manier waarop de partij de migratieproblematiek aanpakt, is daar een mooi voorbeeld van."





Plaats 7

De huidige schepen zal op de zevende plaats staan op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik heb geen eisen gesteld bij mijn overstap en ben blij met deze strijdplaats en het feit dat ik nog aan de verkiezingen mag deelnemen. Ik beschouw dit als een uitdaging en ben klaar om op een positieve manier campagne te voeren." De rest van de huidige legislatuur zal Feyaerts nog wel als onafhankelijk schepen zetelen.





N-VA-fractieleider Frank Vannetelbosch is verheugd met de komst van Feyaerts. "We zaten de voorbije bestuursperiode natuurlijk in een tegengestelde rol, en hebben als oppositie ook zijn beleid soms op de korrel genomen. Maar de samenwerking met Mark is altijd correct en respectvol verlopen. We hebben de voorbije weken veel gesprekken met hem gevoerd. Al snel werd duidelijk dat hij op dezelfde golflengte zit wat betreft de toekomst van Haacht én het N-VA-verhaal. Zijn ervaring en kennis zijn zeker een aanwinst."