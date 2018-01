Voormalig schepen Jos Verdeyen trekt kieslijst CD&V 02u32 0

CD&V Haacht heeft tijdens haar nieuwjaarsreceptie haar lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Jos Verdeyen, voormalig schepen en huidig fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad, zal de kieslijst trekken. De overige plaatsen in de top vijf zijn voor Brigitte Mouligneau, Vincent Vanhumbeeck, Sofie Steenhaut en Roger Colin. Voormalig schepen Paul Jacobs zal de kieslijst duwen. Het waren de CD&V-leden zelf die via stemming met een meerderheid van 96 % de modellijst goedkeurden. (SPK)