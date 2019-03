Volleybalclub Feniks Haacht bereidde vijftien gigantische pannen paella voor zijn pasta- en paelladagen Stefan Van de Weyer

23 maart 2019

23u02 0 Haacht In zaal Onder den Toren op de Markt in Haacht vergastte volleybalclub Feniks Haacht voorbije weekend enkele honderden eetlustigen op hun jaarlijkse pasta en paelladagen. De volleyballers, hun bestuur en vrijwilligers namen het zekere voor het onzekere en maakten in totaal vijftien enorme pannen paella klaar voor hun gasten.

Buiten een enorm bord paella konden de bezoekers nog kiezen uit spaghetti bolognaise, de vegetarische versie daarvan of penne met kaas en ham. Het was bij momenten over de koppen lopen, maar uiteindelijk keerde iedereen met een gevuld buikje en goedgeluimd huiswaarts. “We zijn enorm tevreden dat deze eetdagen een schot in de roos zijn. Het was de tweede keer sinds de fusie tussen Olympia Haacht en de Mitters Wespelaar, waaruit Feniks ontstond, dat deze zuiderse eetdagen plaats vonden. Feniks Haacht speelt in Liga B, de tweede nationale divisie.