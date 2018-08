Voetbalkermis KVC Haacht 06 augustus 2018

KVC Haacht houdt half augustus naar jaarlijkse gewoonte haar 'Voetbalkermis'. Deze vierdaagse, met dagelijks minstens één voetbalwedstrijd, vindt plaats van zaterdag 11 tot en met woensdag 15 augustus aan Sporthal Den Dijk in Wespelaar. Elke dag, uitgezonderd dinsdag 14 augustus, kan men er ten voordele van de clubwerking mosselen, steak, stoofvlees, tomaatgarnaal en koude schotel eten. Het restaurant is open van 16 tot 20 uur. Op zondag en woensdag is dat al vanaf 12 uur. Op zaterdag spelen de U15 en U17 (aanvang 15 en 17u). Op zondag neemt Haacht B het in het kader van de Energie Sport Contest B op tegen VC Houtem (aanvang 16u). De A-ploeg van KVC Haacht speelt die dag in het kader van de Beker van Brabant tegen KFC Lennik (aanvang 18u). Op maandag is er een wedstrijd van de Reserven (aanvang 19.30u) en op woensdag zijn er vriendschappelijke wedstrijden van Haacht B (15u) en Haacht A (17u). (SPK)