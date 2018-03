Voetbalinitiatie Sparta Haacht 27 maart 2018

Voetbalclub Sparta Haacht is op zoek naar nieuwe, gemotiveerde voetballertjes. Daarom houdt ze de hele maand april voetbalinitiatietrainingen. Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar zijn daarvoor van harte welkom. Voor spelertjes van 5 tot en met 7 jaar vinden de kennismakingstrainingen elke woensdag van april plaats, telkens vanaf 17.30 uur. Voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar is dat elke woensdag vanaf 18.30 tot 20 uur. De 11- en 12-jarigen kunnen elke dinsdagavond vanaf 18.30 uur met Sparta Haacht kennis maken. Alle initiatietrainingen vinden plaats op het hoofdterrein langs de Elleveldweg 2b in Wespelaar. Deelname is vrijblijvend en gratis. Meer info: www.kfcspartahaacht.be. (SPK)