Vijfde Internationale Glas- en Keramiekmarkt 18 mei 2018

Kunststichting Perspektief vzw houdt op zondag 27 mei in Haacht de vijfde editie van haar 'Internationale Glas- & Keramiekmarkt'. Meer dan 70 deelnemers uit diverse landen tonen er, sommigen zelfs met demonstraties, de veelzijdigheid van de keramiek- en glaskunst. Kunstenaars tonen er zowel abstract als figuratief werk, pottenbakkerskunst en moderne sculpturen. Maar er zijn ook sieraden, dagelijks gebruiksgoed en monumentale objecten. De Glas- & Keramiekmarkt vindt plaats in en om het Gemeenschapscentrum Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht en is doorlopend toegankelijk van 10 tot 18 uur. De toegang bedraagt 3 euro. De organisatie steunt dit jaar 'Rizsas', een kleinschalig dagcentrum voor 12 tot 18-jarigen in Centrum Molenmoes in Wezemaal. Meer info: www.artksp.be. (SPK)