VIDEO: wijkinspecteur Paul Reymenants gaat met pensioen. Daar horen een erehaag, dankwoordjes en... drie kippen bij ADPW

28 maart 2019

Wijkinspecteur Paul Reymenants gaat met pensioen en dat werd vanmiddag gevierd. Daarom werd er op het moment dat Reymenants voor de laatste keer met zijn fiets toekwam een erehaag gevormd met politievoertuigen als verrassing. “Je was een wijkinspecteur met het hart op de juiste plaats”, zei korpschef Wim D’Haese. “Ik wens je van harte een mooie toekomst en ik hoop dat ik je dikwijls mag zien lopen in trainingspak. Namens het hele korps: het ga je goed”. Ook de burgemeester van Haacht, Steven Swiggers (Open Vld), tekende present op het afscheid van Paul. Van drie vrouwelijke wijkinspecteurs kreeg hij drie kippen cadeau: een witte, een bruine en een zwarte naar de haarkleuren van de dames. Paul zelf had het mooie afscheid niet zien aankomen en bedankte iedereen uit de grond van zijn hart.