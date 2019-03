VIDEO. Weyts brengt ‘verzopen fles’ terug naar Haacht Bart Mertens

15 maart 2019

20u30 11 Haacht Duikers hebben de ‘verzopen fles’ van minister Ben Weyts (N-VA) opgevist. In plaats van ze zelf op te drinken, ging Weyts ze afgeven aan de politie in Haacht, bij wie een klacht was binnengekomen over ‘sluikstorter’ Weyts.

Na het onwaarschijnlijke verhaal over de ‘verzopen fles’ cava die minister/sluikstorter Ben Weyts in het kanaal Leuven-Dijle liet vallen bij de inhuldiging van de nieuwe loskade aan industrieterrein Hambos moest er één en ander worden rechtgezet. Ben Weyts kreeg immers een klacht aan zijn broek die vooral tot doel had om de traditie van het breken van een fles in vraag te stellen. “Uitdrinken is een betere optie”, klonk het. Als bij wonder kwam de gezonken fles alsnog boven water tijdens een routinecontrole van de damwand. Weyts zag meteen zijn kans om zich te zuiveren van alle blaam. “Ik ga de fles aanbieden aan de politie van Haacht”, klonk het. De politie schrok zich een hoedje toen daar plots een minister aan de deur stond en riep er korpschef Wim D’haese bij om de fles voor onze camera in ontvangst te nemen.

