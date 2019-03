VIDEO Minister Ben Weyts brengt ‘verzopen’ fles terug naar Haacht maar krijgt weerwerk van politie Bart Mertens

15 maart 2019

20u30 0 Haacht Minister Ben Weyts (N-VA) kreeg het vandaag aan de stok met de politie in Haacht. Weyts had nochtans de beste intenties want hij kwam aandraven met een veelbesproken fles champagne…

Na het onwaarschijnlijke verhaal over de ‘verzopen fles’ champagne die minister/sluikstorter Ben Weyts in het kanaal Leuven-Dijle liet vallen bij de inhuldiging van de nieuwe loskade aan industrieterrein Hambos moest er één en ander worden rechtgezet. Ben Weyts kreeg immers een klacht aan zijn broek die vooral tot doel had om de traditie van het breken van een fles in vraag te stellen. “Uitdrinken is een betere optie”, klonk het. Als bij wonder kwam de gezonken fles alsnog boven water tijdens een routinecontrole van de damwand. Weyts zag meteen zijn kans om zich te zuiveren van alle blaam. “Ik ga de fles aanbieden aan de politie van Haacht”, klonk het. Zo gezegd zo gedaan maar dat was buiten de politie gerekend. Die was niet op de hoogte van de komst van de minister en weigerde de fles in ontvangst te nemen. Uiteindelijk moest zelfs korpschef Wim D’haese ter plaatse komen om de lieve vrede te bewaren. De fles werd dan toch in ontvangst genomen.

