Verrassingsfeest Tildonkse reuzen 12 mei 2018

02u24 0 Haacht De Tilloenkse reuzen Jan en Babs hebben heugelijk nieuws dat moet worden gevierd. Vzw Tilloenk Leeft!, dat onlangs de gemeente Haacht nog de titel van 'Reusvriendelijke gemeente' bezorgde, nodigt daarom iedereen uit op een groot verrassingsfeest op sinksenmaandag 21 mei in Tildonk.

De Tildonkse reuzen trekken vanaf 14 uur door het dorpscentrum, waarbij ze het gezelschap krijgen van de reuzenvrienden Tone en Fons uit Rotselaar. Ook de bellenman, Fanfare Toeterdonk en de schoolkinderen van de Lambertzhoeve trekken mee in de optocht. De muzikanten van Folkgroep Wreed en Plezant zorgen nadien voor een aangepaste muzikale omkadering voor een namiddag van muziek en dans in de tuin van de pastorie. In de pastorie zelf kan men de tentoonstelling over de Tilloenkse reuzen nog een laatste maal bezichtigen. Er zijn volksspelen en een springkasteel. De optocht start om 14 uur in de Pastoor Lambertzdreef ter hoogte van de pastorij en maakt een kleine toer via de Dorpsstraat, Woeringstraat en Kruineikestraat. (SPK)