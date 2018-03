Verkeersveiliger naar school 10 maart 2018

02u45 0 Haacht De gemeente Haacht werkt aan een actieplan om haar schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Schepen Nico Bogaerts (Open Vld) werkt samen met de provincie, de verschillende schooldirecties en de ouderraden per school een actieplan uit om de veiligheid rond de school en op de schoolroutes te verbeteren.

De realisatie van een wegversmalling en nieuwe zebra- en voetpaden aan de kleuterafdeling van De Kassei in Wakkerzeel volgt nog dit jaar. Ook voor Don Bosco De Puzzel in Haacht-centrum en de gemeentelijke basisschool 't Haegje werden subsidiedossiers ingediend. Kleinere investeringen in Tildonk en Sint-Adriaan staan op de planning, en voor de school op Haacht-Station wordt na de realisatie van de nieuwbouw een overleg gestart. In Wespelaar-centrum is er een totaalaanpak voor beide scholen - Klimop en De Pit - en de kinderopvang Het Wespennestje opgestart. "Geen enkele basisschool wordt overgeslagen, want de veiligheid van alle kinderen is belangrijk." Voor wat de schoolroutes betreft, legt burgemeester Steven Swiggers, bevoegd voor Openbare Werken, de klemtoon op de verbetering van de fietsinfrastructuur.





Subsidiedossier

"Veilige fietsroutes moedigen kinderen aan met de fiets naar school te gaan. 13 kilometer aan verbeterde fietsverbindingen zijn of worden nog in 2018 gerealiseerd. Het gaat hierbij om de aanleg van fietssuggestiestroken en de heraanleg van bestaande fietspaden langs onder ander de Kruineikestraat en de Zoellaan. Voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de functionele fietsroutes van de Keerbergsesteenweg en de Wijgmaalsesteenweg werd recent een subsidiedossier opgestart." Het Vlaams Gewest voert op haar beurt momenteel een studie uit voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de provinciale weg Stationsstraat tussen de Zoellaan en Haacht-Station. (SPK)