Verkeerslichten Haacht worden aangepast KAR

23 februari 2019

10u06 0

Het afsluiten van de Dijlebrug in Rijmenam heeft de voorbije week heel wat files op de omleidingswegen in Haacht en Keerbergen veroorzaakt. Omdat bijna alle verkeer van de regio Keerbergen, Rijmenam met bestemming Boortmeerbeek - en omgekeerd - nu via de Hansbrug moet, is dat niet te verwonderen. Na advies van de politie en bij beslissing van de gemeente Haacht zal de fasering van de verkeerslichten aan het kruispunt Keerbergsesteenweg-Lombaardenlaan-Zoellaan worden aangepast. De groenfases voor de omleidingswegen worden afhankelijk van het tijdstip verlengd. “Dit bleek vrijdag al heel wat fileleed te verzachten en door deze maatregel was de verkeersdoorstroming veel beter”, luidt het bij de politie die hoopt dat het effect blijft.