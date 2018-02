Verdachten opengebroken bankautomaat aangehouden 13 februari 2018

02u48 0 Haacht De politie van politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) werd vrijdagavond omstreeks middernacht opgeroepen omdat het inbraakalarm was afgegaan in het B-postkantoor op de Wespelaarsesteenweg in Haacht.

Op de bewakingsbeelden was te zien dat de bankautomaat was opengebroken en dat er twee mannen rondliepen in het kantoor. Onderweg naar het postkantoor kwam de politieploeg een verdachte auto met drie inzittenden tegen. De ploeg besloot de auto tegen te houden. In de auto lagen onder andere handschoenen, mutsen, schroevendraaiers en een laptop.





Het uiterlijk van twee inzittenden stemde ook overeen met de beschrijving van de mannen die waren gezien in het postkantoor. De drie verdachten, mannen van 39 jaar, 30 jaar en 23 jaar uit Roemenië, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven en aangehouden. (ADPW)