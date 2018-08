Verdachte persoon opgepakt door politie 31 augustus 2018

Aan Saffraan in Haacht werd woensdagavond omsteeks 23 uur melding gemaakt van verdachte handelingen bij een overbuur. Er werd een persoon opgemerkt die zich een tijd ophield aan de voordeur van deze woning. De politie werd verwittigd en deze kwamen ter plaatse. Ze stelden beschadigingen vast aan deze voordeur en startten onmiddelijk een opsporing in de omgeving aan de hand van de ontvangen persoonsbeschrijving. Na enige tijd konden ze de vermoedelijke dader aantreffen met de fiets op de Rijmenamsesteenweg. Er werd bezwarend materiaal gevonden en de verdachte werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket. Er werd ook een onderzoek gestart naar het wettig verblijf van de man in België omdat hij vermoedelijk in het bezit was van valse documenten. (ADPW)