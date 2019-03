Vader verdedigt zoon en geeft minderjarige klappen: zes maanden cel KAR

19 maart 2019

17u30 0 Haacht Een man is bij verstek veroordeeld tot zes maanden cel voor slagen aan een minderjarige. Die laatste had twee jaar geleden in Haacht een ruzie met de zoon van Franky D.W.

Hij gaf het slachtoffer een pandoering. De minderjarige bracht een medisch attest van zijn verwondingen bij. D.W. daagde nooit op voor verhoor. Hij werd al tweemaal correctioneel veroordeeld en werd verschillende malen gestraft in de politierechtbank.“De beklaagde kwam tussen in een dispuut dat zijn zoon blijkbaar had met het slachtoffer. Als volwassen persoon moet de beklaagde weten dat conflicten zeker niet passend worden opgelost door middel van geweld”, aldus de rechter. Die gaf D.W. bij verstek zes maanden cel en 400 euro boete.