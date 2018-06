Ursulinenklooster wordt 200 STOET, BREUGELFEEST EN TENTOONSTELLING VOOR EEUWENOUD MONUMENT SVEN PONSAERTS

20 juni 2018

02u32 0 Haacht Het ursulinenklooster van Tildonk (Haacht) bestaat precies 200 jaar. Dat wordt komend weekend gevierd met onder meer een stoet, breugelfeest en overzichtstentoonstelling.

"Precies 200 jaar geleden stichtte pastoor Joannes Lambertz in Tildonk (Haacht) een dorpsschooltje", vertelt plaatselijk geschiedkundige Jan Gordts. "Het schooltje was al snel te klein, en er werd gebouwd - hier op de plaats van het huidige Sint-Angela Instituut. De school werd een immens klooster, met gerenommeerde internationale kostschool. Het internaat, vooral voor dochters van Britse diplomaten en militairen, was tot 1977 een begrip in Europa, én daarbuiten. In 1874 adverteerde ze zelfs in de New York Times."





150 nonnetjes

Wat 200 jaar geleden begon in een stal van de pastorie van Tildonk, groeide dankzij Lambertz in 50 jaar tijd ook uit tot een 43 kloosters tellende congregatie, met ook zusters in Nederland, Duitsland en zelfs Indië die afhingen van Tildonk. "Ooit zaten hier op deze unieke, en inmiddels volledig geklasseerde site meer dan 150 nonnetjes. Vandaag zijn er geen meer, en in ons land zijn ze letterlijk aan het uitsterven - momenteel telt de kloosterorde in België nog een 50-tal zusters. Maar in Amerika, Congo en Canada zijn er nog steeds nonnetjes van de 'Kloosterorde van Tildonk'. In Indië zijn er zelfs nog steeds met een 800-tal. Er loopt voor de stichter - de 'Heilige pastoor van Tildonk' - trouwens nog altijd een aanvraag tot zaligverklaring."





Het 200-jarig bestaan wordt komend weekeinde uitgebreid gevierd. Zondag gaat er om 11.30 uur in Tildonk een stoet uit, met daarin naast de plaatselijke reuzen, schoolkinderen en fanfare ook nog enkele ursulinen, vooral Congolese en Indische. "Eveneens aanwezig: een delegatie van ruim 80 'Tildonk Old Girls' uit onder meer de UK, Frankrijk, Spanje, Griekenland en zelf de USA - allemaal vrouwen uit de betere kringen die hier een zestal jaar op kostschool zaten", zo weet Gordts. Om 13 uur is er in de Vrije Basisschool Lambertzhoeve een gratis receptie voor het hele dorp. Van 14 tot 20 vindt daar ook een groot breugelfeest plaats.





Hart, haar en bloed

Gordts stelde eveneens een tentoonstelling samen over onder meer het ontstaan en geschiedenis van het klooster, haar rol tijdens WOI en WOII, de verwoestende dakbrand van 1928, de kostschool en de figuur van Lambertz. "Naast onder andere ruim 400 oude postkaarten zal ook Lambertz' hart, dat, net als zijn haar en bloed in een schrijn werd bewaard, aanwezig zijn. De tentoonstelling vindt plaats in het kloostergebouw - de huidige Engelenburcht - en is zaterdag (10-18 uur) en zondag (13-23 uur) gratis toegankelijk. Voor de gelegenheid maakte Gordts ook het compilatieboek 'Sporen van twee eeuwen ursulinen in Tildonk': een bloemlezing van eerder verschenen artikels over het in Vlaanderen uitzonderlijke klooster. Het boek is te koop op de tentoonstelling en kost 13 euro.