Unizo- bijenhotel voor 'Pionier Bedrijvige Kern' 22 juni 2018

Unizo opende in Haacht gisteren officieel een... bijenhotel. Het 'hotel' aan Parking Lombaarden, op zo'n honderd meter van het winkelcentrum, is de prijs die de gemeente ontvangt voor haar verkiezing tot 'Pionier Bedrijvige Kern'. Haacht kreeg die titel precies een jaar geleden als allereerste gemeente in Vlaanderen omwille van haar goede afbakening van de handelskern waarin zich een brede waaier aan ondernemers met weinig leegstand bevindt. "De gemeente Haacht vormt een schoolvoorbeeld van een volgehouden beleid waarin ruimtelijke ordening, mobiliteit en een gericht ondersteuningsbeleid op elkaar worden afgestemd", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. (SPK)