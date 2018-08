Tweede editie De Zomerbar 03 augustus 2018

02u38 0 Haacht In Haacht is er vanaf vandaag, en dat tot en met zondag, de tweede editie van 'De Zomerbar'. De Haachtse pop-upbar met heel wat leuke randactiviteiten vindt plaats in het unieke kader van het nieuwe landschapspark 'Heerlyckheid van Roost'.

Vandaag wordt de Zomerbar om 14 uur op gang getrapt met een groot openingsfeest. Vanaf 16 uur kan er worden gedanst op de betere dansmuziek. Zaterdag zijn er vanaf 10 uur allerlei workshops, is er de mogelijkheid om te picknicken en voorzien de organisatoren van vzw Les Cousins ook kinderanimatie en een KUBB-tornooi. De zaterdag wordt afgesloten met verschillende foodtrucks en een gezellige terrasavond aan de Zomerbar. Op zondag wordt er vanaf 7.30 uur gefietst. Routes van 25, 50 en 80 km brengen de fietsers vanuit Haacht naar de heuvels rond Leuven. De deelnameprijs bedraagt 5 euro, bevoorrading onderweg en een gratis consumptie in de Zomerbar na afloop inbegrepen. Heerlyckheid van Roost is gelegen langs de Roostweg in Haacht. Meer info: www.lescousinsvzw.be. (SPK)