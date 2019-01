Twee bestuurders positief tijdens controle ADPW

21 januari 2019

Lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) kon tijdens alcohol-en snelheidscontroles twee bestuurders betrappen op dronken rijden. In totaal werden er in de nacht van zaterdag op zondag 156 bestuurders op alcohol gecontroleerd. Er werden 615 auto’s gecontroleerd op hun snelheid. Daarvan werden er 7,8% betrapt op te snel rijden. Op de Rijmenamsebaan in Boortmeerbeek werden 23 inbreuken vastgesteld. Op de Werchtersesteenweg in Haacht ging het over 18 inbreuken, terwijl er op de Putsebaan in Keerbergen vier en op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek drie overtredingen werden genoteerd.