Topproducer Wim Claes overleden VLAAMSE SHOWBIZZ IN ROUW GEDOMPELD BART MERTENS

26 februari 2018

02u39 0 Haacht De Vlaamse showbizz is in diepe rouw na het plotse overlijden van producer en componist Wim Claes. Hij werkte samen met bekende namen als Clouseau, Dana Winner en Gene Thomas. Met die laatste was hij ook erg goed bevriend. Claes, die al jaren in Haacht woonde en werkte, werd amper 56 jaar.

Wim Claes werd geboren in Leuven, maar week later uit naar Haacht, waar hij Studio Close runde. Een Bekende Vlaming was hij niet, maar achter de schermen was hij wel wereldberoemd. Zo werkte hij als producer voor tal van artiesten, en schreef hij ook zelf nummers. Op zijn palmares prijkt een samenwerking met Clouseau, Dana Winner, Sam Gooris, en vele anderen. Samen met Emma Philippa en John Terra was hij ook de man achter 'Like The Wind', het nummer waarmee Vanessa Chinitor ons land in 1999 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Maar hij had nog in tal van andere hits de hand, zoals 'Lilali' van Kim Kay. Eigenlijk kon je binnen de Vlaamse showbizz niet om Wim Claes heen.





Naast zijn activiteiten als producer en songwriter was Wim Claes ook vaak betrokken bij televisieprogramma's over muziek. Van Star Academy tot X-Factor en idool... de naam Wim Claes was nooit veraf. In zijn lange carrière was Gene Thomas wellicht de artiest waar hij op de meest intense manier mee samenwerkte. Claes was betrokken bij elk project van de zanger en omschreef hem ook als één van zijn beste vrienden.





Ongeloof en verdriet

Ondanks zijn bescheidenheid mogen we alleszins stellen dat Wim Claes een groot talent was dat erg gemist zal worden. Dat blijkt ook uit vele reacties van ongeloof en verdriet. "Hij speelde jaren in mijn orkest en we hebben zoveel opnames in de studio gedaan", aldus zanger Danny Fabry. "Veel plezier gemaakt... Dat Wim ons nu zo plots verlaat, doet veel pijn. Ik wens de familie veel sterkte." Ook drummer Michael Shack uitte zijn verdriet. "Vaart wel, Wim Claes. Dik zonde. Veel sterkte aan je gezin", schrijft hij op de Facebookpagina van de betreurde muzikant en producer.





Eén van de mooiste reacties op de vroegtijdige dood van Claes komt echter van Liliane Saint-Pierre. "Dierbare Wim, mooie mens, mijn hart doet pijn. Ik zal nooit nog beroep kunnen doen op jouw vakkennis en je onvoorwaardelijke vriendschap die zoveel voor mij betekende. Altijd geduldig, altijd bereid het beste van jezelf te geven. Mijn gedachten gaan uit naar je lieve echtgenote en dochters, die ik mocht leren kennen tijdens de vele opnamesessies in jouw studio. Ik wens hen de kracht toe om jouw heengaan te kunnen verwerken. Slaap zacht vriend."





Niet alleen grote namen

Wim Claes werkte overigens niet alleen met grote namen samen, maar had ook aandacht voor minder bekend muzikaal talent. Zo werkte hij in Leuven bijvoorbeeld samen met Frere Sourire, de artiestennaam van broeder Filip Steeno. Samen maakten ze onder meer 'Niemand houdt me tegen'. "Rust in vrede, Wim. Ik ben er niet goed van... Dat onze song je nu mag begeleiden", klinkt het in een eerste reactie van Steeno.





Wim Claes laat een vrouw en twee kinderen na. Over de afscheidsplechtigheid is nog niets bekend.