Tekenatelier stelt voor: 'Woord in kleur' 05 juni 2018

02u35 0

Het tekenatelier De Haachtse K.O.L. (KunstOverLeg) en Tildonkse dichteres Marjan Mariën lanceren een gezamenlijke dichtbundel: 'Woord in kleur'. De geïllustreerde gedichten werden nu in een boekje gebundeld. 'Woord in kleur' is te koop aan 10 euro bij Anka Office Planet en de Standaard Boekhandel in Haacht. Bestellen kan eveneens via marcvermylen@telenet.be. De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar de huur van de leslokalen in de voormalige pastorie van Wakkerzeel.





(SPK)