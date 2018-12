Sylvain en Alice vieren diamanten huwelijk Stefan Van de Weyer

11 december 2018

16u32 0 Haacht Alice en Sylvain wonen gelukkig samen in Tildonk en waren onlangs zestig jaar getrouwd. Door de gemeente Haacht werden ze passend in de bloemetjes gezet voor hun diamanten jubileum.

Sylvain was enig kind en woonde in Kessel-Lo in de Zavelstraat. Alice komt uit een gezin van dertien kinderen. Ze was de vierde oudste en op haar veertiende moest ze thuis blijven om te helpen in het grote gezin.

Toen Alice negentien jaar oud was, moest ze een oogcorrectie laten uitvoeren in het ziekenhuis. Naast haar in de kamer lag de moeder van Sylvain. Sylvain, als brave zoon, kwam vaak zijn mama bezoeken en van het één kwam het ander. Ze zijn jong getrouwd, Alice was 20 en Sylvain 18. Sylvain zat in het leger en was er actief bij de zwarte mutsen, bij de tanks. Hij werkte daarna bij Coca-Cola in Kessel-Lo, in Betekom in de brouwerij de Schrans en daarna 27 jaar bij Klikpils. Na 47 jaar werken ging hij op pensioen. Alice was een goede huisvrouw en lid bij de KVLV.

Ze kregen drie zonen, Patrick, Rudy en Mario en een dochter, Myriam. Die vier kinderen zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Nu genieten ze samen van hun pensioen. Meestal zitten ze in de veranda die Sylvain zelf gebouwd heeft en genieten ze van hun tuin.

Alice heeft haar handen vol met haar 65 poppen én met woordzoekers. Sylvain leest graag, is bezig in de tuin en met zijn motor. Op zijn zestigste heeft hij een Yamaha 900 gekocht.