Stormweer: deze straten zijn nog afgesloten voor verkeer ADPW

11 maart 2019

08u36 0

De Damweg in Haacht is op dit moment nog steeds afgesloten voor het verkeer. Ook de Dennendreef en de Nieuwstraat in Keerbergen zijn niet bereikbaar. Dat heeft de lokale politie laten weten. Daarnaast is de Anderveldstraat in Boortmeerbeek tijdelijk afgesloten vanaf de Wespelaarsebaan tot de Eyselaarstraat. Het jaagpad aan de Leuvense Vaart is afgesloten voor alle verkeer vanaf de Goorstraat in Hever tot de Aarschotsebaan in Boortmeerbeek.