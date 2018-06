Speelewei zoekt monitoren 15 juni 2018

02u46 0

De Haachtse zomerspeelpleinwerking Speelewei is voor komende zomervakantie nog op zoek naar enthousiaste animatoren. In de Speelewei kunnen kinderen van alle leeftijden in de zomer terecht voor superleuke activiteiten. Er zijn spelen, uitstapjes, doorschuifactiviteiten en veel meer. Om de kinderen in de periode van 9 juli tot 17 augustus onvergetelijke dagen te bezorgen, zijn er echter nog gemotiveerde vrijwilligers nodig.





Geïnteresseerde jongeren geboren voor 2003 die één of meerdere weken vrij hebben, kunnen contact opnemen met de Jeugddienst (016/26.94.32 en jeugd@haacht.be), of via het digitaal formulier op www.haacht.be. (SPK)