Sparta Haacht organiseert restaurantdagen voor de jeugd Stefan Van de Weyer

02 februari 2019

23u51 0 Haacht De groen-witgetinte voetballers van Sparta Haacht Statie organiseren op zaterdag 9 februari en zondag 10 februari hun restaurantdagen ten voordele van de jeugd. Wie geen enorme honger heeft, kan zijn ei kwijt aan de aperobar.

Iedereen is dat weekend welkom in hun kantine op de Elleveldweg 2 in Haacht om te komen tafelen. Als voorgerecht is er Caesar Salade en Spartaanse soep voorzien. Daarna is er als hoofdgerecht keuze uit steak met saus naar keuze, zalm of frietjes met curryworst. Als dessert is er dame blanche of een stuk taart voorzien. Op zaterdag is de keuken geopend tussen 17 en 21 uur, daags nadien tussen 12 en 20 uur. Meer info op www.kfcspartahaacht.be/restaurantdagen.htm