Spaghettiavond ten voordele van kankeronderzoek KAR

21 februari 2019

Koen Wagemans uit Haacht neemt op 24 maart deel aan de tweede editie van de 100 kilometerrun voor Kom op tegen Kanker met team ‘Run for Hilde’. Het is een loopevenement waarbij teams van vier lopers samen 100 kilometer (40+30+20+10) lopen ten voordele van kankeronderzoek. “Net zoals veel mensen werd ook iemand uit onze familiale kring het slachtoffer van kanker. Door deel te nemen aan deze actie willen we ons positieve steentje bijdragen door minimum 2.500 euro in te zamelen ten voordele van het wetenschappelijk onderzoek. We hebben al verschillende inzamelactiviteiten georganiseerd en op zaterdag 23 februari 2019 organiseren we een spaghettiavond in de kantine van Sparta Haacht”, nodigt Koen iedereen uit. Pastaschotels worden er geserveerd tussen 17u en 21 uur. De opbrengst gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. Wie niet op het smulfestijn aanwezig kan zijn, kan ook een storting doen op op rekeningnummer BE56 7360 3575 6688 met vermelding ACTIE 340052237. Je storting gebeurt dan rechtstreeks bij Kom op tegen Kanker, de organisatie bezorgt ook een fiscaal attest vanaf 40 euro. Meer info via www.100kmrun.be/team/run-hilde.