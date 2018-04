Sp.a schuift enige schepen aan kant PARTIJ VERZOEKT MARK FEYAERTS (63) 'VRIENDELIJK' ZICH GEEN KANDIDAAT TE STELLEN SVEN PONSAERTS

25 april 2018

02u52 0 Haacht Haachts sp.a-schepen Mark Feyaerts (63) zal de nog resterende maanden van deze legislatuur als onafhankelijk schepen zetelen. De socialist kondigde die opmerkelijke beslissing gisteren aan nadat zijn partij hem eerder 'vriendelijk' had verzocht zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat te stellen.

"Ik neem dit besluit nadat de beleidsmakers van sp.a Haacht me drie maanden geleden hebben verzocht mij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat meer te stellen", vertelt de derde schepen van Haacht, bevoegd voor Mobiliteit, Cultuur en Burgerzaken. "De reden? Als ze je niet meer willen... Dat kan natuurlijk, maar dan moet de hele partij daar wel democratisch achter staan. Naar ik vermoed werden de partijleden nooit geconsulteerd." Feyaerts, die zegt geen 'speelbal' te willen zijn en zich 'afgetopt' en 'afgestopt' voelt, meent dat het om een eenzijdige, egoïstische beslissing van enkele beleidsmakers gaat, ingegeven door eigenbelang. "Het zijn diezelfde mensen (Feyaerts doelt op gemeenteraadsvoorzitter en volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée en partijvoorzitter Jos Robeyns, nvdr) die mij zes jaar geleden zijn komen vragen om de lijst te trekken - iets wat ik met plezier en volle overgave heb gedaan. Precies zoals ik mijn schepenambt heb vervuld. Ikzelf zie dan ook geen enkele objectieve reden waarom ik geen kandidaat meer zou mogen zijn..."





Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée maakte ruim 14 maand geleden al bekend dat zij de kieslijst voor sp.a Haacht zal trekken. "Mark communiceert niet goed: niet alleen binnen de partij, maar ook met mensen daarbuiten. Vooral dát is zijn probleem", verklaart de voormalig gedeputeerde en Leuvense schepen de beslissing. "Als partij kiezen we voor vernieuwing, met nieuwe, frisse kandidaten die met beide voeten vol in het Haachtse gemeenschapsleven staan."





Rooskleurige toekomst

Feyaerts, advocaat van beroep en na zijn drie voorvaders al de vierde generatie van de familie die in Haacht politiek actief is, verzekert de 'uitgezette krijtlijnen' van het huidige bestuur de komende maanden nog te zullen blijven steunen. "Lopende projecten als de realisatie van de multifunctionele box en de bouw van de vaartbrug in Tildonk zal ik blijven opvolgen. Ik vermoed dat 'men' wil dat ik in stilte zou 'afvloeien', maar of dat ook zal gebeuren? Ik zou in oktober nog zéér graag als kandidaat willen opkomen. Net als het ouder worden me dankbaarder heeft gemaakt, heeft de politiek van mij ook een blijer mens gemaakt. Het respectvolle en vriendelijke contact met de mensen, maar ook het deel uitmaken van de structuren waar de beslissingen worden genomen en het beleid wordt gevoerd, zijn écht wel mijn ding. Ik weet: ik zit nergens beter op mijn plaats dan waar ik de voorbije jaren heb mogen zitten. Geen enkele politieke partij heeft trouwens het monopolie op het socialisme, dat ik als idee sowieso zal blijven verdedigen."





Feyaerts voert naar eigen zeggen momenteel geen gesprekken met andere partijen. "Maar ik zie de toekomst zeker rooskleurig tegemoet", besluit hij.