Sp.a lanceert voorstel voor kortingskaart voor vrijwilligers 22 maart 2018

02u28 0 Haacht Sp.a Haacht vindt dat vrijwilligers niet enkel tijdens 'De week van de vrijwilliger' in de bloemetjes moeten worde gezet. Het lanceert daarom het idee voor een Vrijwilligerskaart. Daarmee zouden erkende vrijwilligers voordeliger bij de Haachtse handelaars terecht kunnen. Een win-winsituatie.

"We willen vrijwilligers graag het hele jaar door belonen voor het fantastische werk dat ze doen voor de lokale gemeenschap", zegt sp.a-lijsttrekker Karin Jiroflée. "Want vrijwilligers doen vaak wat ze doen omdat ze zich heel betrokken voelen bij hun eigen omgeving, hun eigen gemeente. Alleen al in de Haachtse openbare besturen als gemeente en OCMW zijn er een 160-tal vrijwilligers actief - sommigen onder hen zelfs op meerdere domeinen als Welzijn, Sport en Cultuur,... En die band kunnen we versterken."





Sp.a denk daarvoor in de richting van een kortingskaarts- of cadeaukaart.





"Daarmee zouden vrijwilligers bijvoorbeeld een kortingspercentage bij de lokale kledingwinkels kunnen genieten, of jaarlijks een extraatje bij de plaatselijke horeca krijgen. Op die manier slaan we twee vliegen in een klap. De vrijwilligers worden beloond en de handelaars, van wie er enkelen al zeer positief op het voorstel reageerden, worden erkend als bevoorrechte partners. Het initiatief versterkt de band tussen het verenigingsleven en de Haachtse handelaars."





De korting zou door de deelnemende handelaars worden verleend, de gemeente zou met het uitreiken van de vrijwilligerskaarten aan de bij hen gekende vrijwilligers volgens sp.a een faciliterende rol kunnen vervullen. Jiroflée zal het voorstel op de eerstvolgende gemeenteraad voorleggen.





(SPK)