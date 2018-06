So What? Productions sleept cultuurprijs in de wacht 06 juni 2018

02u29 0

De cultuurdienst van Haacht heeft zijn jaarlijkse cultuurprijs uitgereikt. Die ging naar So What? Productions vzw. De vereniging die musicalopleidingen aanbiedt, behaalde de prijs omdat ze onprofessionele, maar getalenteerde musicalliefhebbers podiumkansen biedt. Tijdens het jaarlijkse Haachtse Sport & Cultuurgala brachten een aantal So What-leerlingen een stuk uit de musical 'Oorlog in mij'. So What? Productions is ontstaan in 2015 uit de nauwe samenwerking tussen het muzikale duo Dynamic - David Imbrechts en Michaël Lejeune - en Hilde Van Bever, en heeft zijn thuisbasis in Wespelaar. De andere genomineerde was de Haachtse geschiedkundige André Van Aerschot.





(SPK)