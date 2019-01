Schepencollege gaat voor maand zonder alcohol KAR

31 januari 2019

16u34 0

Het schepencollege in Haacht doet mee aan Tournée Minérale in februari. Een maand lang zullen ze geen alcohol consumeren. Ook de gemeentelijke recepties en activiteiten zullen in februari alcoholvrij zijn. “Zoals elk jaar ondersteunt H3K, de intergemeentelijke dienst voor drugs- en alcoholpreventie, deze campagne. De intergemeentelijke samenwerking tussen Haacht, Keerbergen en Kortenberg werd opgestart in maart 2014 met Haacht als beherende gemeente. Op 1 januari 2016 werd de dienst uitgebreid met de gemeente Kampenhout en omgedoopt tot H3K. In eerste instantie wil de dienst hiermee niet-gebruik aanmoedigen en een vroegtijdige aanpak stimuleren”, zegt communicatiemedewerker Ann Dosfel. Inwoners kunnen zich inschrijven bij het team ‘Haacht inwoners’ via tourneeminerale.be. Tournée Minerale is een initiatief van De Druglijn en de Stichting tegen Kanker.