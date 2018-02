Schepen Dieter Van Besien is kopman voor Groen Haacht 02 februari 2018

02u50 0 Haacht In Haacht zal schepen Dieter Van Besien bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de kieslijst voor Groen trekken. Dat maakte de partij afgelopen weekeinde tijdens haar nieuwjaarsreceptie bekend.

"Mobiliteit in Haacht staat nog te veel in functie van de auto. We moeten durven het sluipverkeer aanpakken, voetgangers en fietsers bevoordelen en initiatieven rond gemeenschappelijk vervoer stimuleren", zegt Dieter Van Besien, broer van Antwerps kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien. "Ook initiatieven rond duurzaamheid moeten een stevige duw in de rug en een degelijke ondersteuning krijgen", meent de huidige schepen van Milieu, Sport, Senioren en ICT. Marianne Ursi, coördinator van de Haachtse Freinetschool De Muze, zal de tweede plaats op de Haachtse groene lijst innemen. Voorts in de top 5: huidig gemeenteraadslid Bernard Lemaitre, woordvoerder voor het Agentschap Wegen en Verkeer Veva Daniels en voormalig schepen en OCMW-voorzitter Linda De Cat. Schepen Paul De Troyer zet als lijstduwer zijn schouders onder de lijst. (SPK)