Roger (93) en Joanna (91) vieren 70 jaar huwelijk KAR

11 maart 2019

17u23 1

Kwieke negentigers Roger Vermeylen en Joanna - Jeanne voor de vrienden - Van Houtvinck uit Haacht hebben onlangs hun platina huwelijk gevierd. Joanna heeft heel haar leven de handen uit de mouwen gestoken. Ze poetste, ging helpen bij witloofboeren en diende op in een restaurant. Roger werkte heel zijn carrière bij de NMBS. Ondertussen is hij 34 jaar met pensioen. Na hun huwelijk in januari 1949 bouwde het koppel in Wespelaar. En daar voelen ze zich nog altijd thuis. Roger heeft heel zijn leven biljart gespeeld in en dat doet hij nog steeds. Als Anderlecht speelt zit Roger steevast voor de buis. Daarnaast werkt hij nog graag in de tuin. Joanna doet nog alles zelf in het huishouden en buigt zich graag over een denkpuzzel. Het koppel kreeg twee kinderen.