Restaurantdagen Sparta Haacht 06 februari 2018

02u39 0

Voetbalclub Sparta Haacht organiseert op zaterdag 24 en zondag 25 februari de jaarlijkse restaurantdagen. In de kantine langs de Elleveldweg staan dan verschillende gerechten met steak of zalm op het menu. Ook de beroemde Spartaanse soep is er weer bij. Zaterdag kan je er terecht tussen 17 uur en 21 uur, zondag van 12 tot 20 uur. De opbrengst gaat naar de jeugdwerking van de club. (SPK)