Reorganisatie Duferco kost opnieuw 20 banen 02u32 0 Haacht Bij staaldraadproducent Duferco Trebos in Tildonk verdwijnen door een herstructurering opnieuw twintig jobs.

Volgens de directie dwingt de steeds sterkere internationale concurrentie, met een slinkend orderboek en blijvende economische werkloosheid tot gevolg, het bedrijf in industriegebied Hambos tot deze beslissing. "De meeste werknemers zijn zo'n 60 jaar oud en kunnen via het systeem van brugpensioen vertrekken", weet ACV-hoofdafgevaardigde Rudi Goris. "Sinds de overname van het voormalige Trebos in 1999 door het Italiaans-Zwitsers staalbedrijf Duferco, is dit al de vierde herstructurering. In totaal gingen daarbij een 100-tal jobs verloren."





Bij Duferco Trebos in Tildonk wordt draad geproduceerd voor onder andere toeleveranciers van de auto- en meubelindustrie. Na deze nieuwe herstructurering zullen er van de ooit honderden werknemers nog zo'n 70 actief blijven. Werknemers en vakbonden leggen zich bij de beslissing neer. Er komen dan ook geen vakbondsacties. Sinds de economische crisis in 2009 uitbarstte, heeft de groep Duferco in haar zes Belgische vestigingen ongeveer 2.000 ontslagen doorgevoerd. (SPK)