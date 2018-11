Politiezone verhoogt waakzaamheid Andreas De Prycker

08 november 2018

18u57 0

Tijdens deze donkere dagen, van oktober tot en met maart, is er binnen de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen (BHK) niet alleen extra aandacht voor diefstalpreventie maar worden eveneens inbraakpatrouilles en controle- acties verhoogd.

“Geef de inbreker tijdens deze donkere dagen niet de mogelijkheid om in te breken. Wij weten dat de meeste inbraken gebeuren door gelegenheidsinbrekers en wij weten ook dat licht, lawaai en lang werk hen afschrikt. Neem daarom zelf maatregelen zoals het plaatsen van schrikverlichting, het voorzien van een bewegingssensor. Plaats goede sloten op ramen en deuren en zie dat deze ook steeds goed gesloten zijn, ook op de bovenverdieping. Denk eventueel ook na over de installatie van een bewakingscamera of een alarmsysteem. Een camera en buitensirene zijn goed zichtbaar van op de openbare weg en dit zal ontradend werken. Kortom: maak het de kandidaat-inbreker zo lastig mogelijk”, zo klinkt het bij de lokale politiezone.

“Wij merken dat steeds meer inwoners zich inzetten om de veiligheid in hun buurt te vergroten. Wij juichen dit zeker toe aangezien zij hun buurt het beste kennen en zij meestal goed weten wat er verdacht is en wat niet. Wij vragen met aandrang om verdachte situaties te melden via de oproepnummers 101 of 112; weet dat de meeste aanhoudingen plaatsvinden na melding van een inwoner. Snel verwittigen is heel belangrijk met het oog op succes”, aldus de politie.