Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen flitst 53 snelle chauffeurs Stefan Van de Weyer

01 februari 2019

11u20 0 Haacht De politiezone BHK (Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) voerde voorbije woensdag snelheidscontroles uit op drie locaties. Op de Zoellaan in Haacht werden 34 snelle bestuurders geflitst.

Op de gecontroleerde drie locaties is een maximumsnelheid van vijftig km/uur van toepassing. Op de Putsebaan in Keerbergen werden 17 inbreuken op 161 wagens vastgesteld. Op de Provinciesteenweg (N21) in Haacht was er sprake van amper twee snelle bestuurders op een totaal van 980 auto’s. Deze positieve trend was iets minder aanwezig iets verderop, op de Zoellaan in Haacht begingen 34 chauffeurs een snelheidsovertreding op een totaal van 351 auto’s.