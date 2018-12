Politiezone BHK pakt uit met eerste superflitser van de regio ADPW

20 december 2018

Het politiecollege en de politiezone deden er de afgelopen jaren alles aan om de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen verkeersveiliger te maken. Naast preventieve acties en maatregelen zijn er wekelijks tal van snelheidscontroles om de verkeersveiligheid te handhaven. De politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) investeerde daarom in een ultramoderne flitscamera. Daarmee is het de eerste ‘superflitser’ van de regio.



Veelzijdige inzetbaarheid

De camera kan over een breedte van 6 rijstroken zowel vooraan als achteraan flitsen, zelfs als er takken of struiken in de weg staan. Dit wil dus zeggen dat meerdere voertuigen tegelijkertijd kunnen geflitst worden. Het politievoertuig dat het toestel moet vergezellen, kan zeker op meer dan 50 meter verder verdekt opgesteld worden. ‘We kunnen met dit toestel beter flitsen, bijvoorbeeld op plaatsen waar geen berm of parkeerplaats is voor een flitsauto. Afgelopen jaren kregen de bestuurlijke overheden en de politie heel wat klachten over te snel rijden in smalle of kronkelende wegen. Met de nieuwe flitscamera kunnen wij voortaan nog beter inspelen op specifieke straatinfrastructuur”, verzekert korpschef Wim D’haese.

Het is volgens de politie niet de bedoeling om meer boetes uit te schrijven, maar wel om de verkeersveiligheid nog te verhogen. De harde kern ‘snelheidsduivels’ moeten uit het verkeer geweerd worden. “In de strijd tegen deze hardleerse snelheidsduivels, hebben wij geopteerd voor een mobiele snelheidsmeter die op verschillende manieren kan ingezet worden: op een statief los van het politievoertuig, op de trekhaak van een anoniem politievoertuig of vermomd in een daarvoor aangepaste vuilbak. Volgend jaar zal de camera ook ingebouwd kunnen worden in meerdere politievoertuigen”, laat D’haese weten.

“Het overgrote deel van de bestuurders is zich wel degelijk bewust van het gevaar van te snel rijden en weet dat onze politiezone meerdere snelheidscontroles uitvoert op zowel invalswegen, in het centrum, in woonwijken als in schoolomgevingen. Bij die harde kern ‘snelheidsduivels’ volstaan preventieve en sensibiliserende acties echter niet. Een goed doordacht repressief beleid met zeer gerichte snelheidscontroles, ook in het weekend en ’s nachts, dit in combinatie met alcoholcontroles, moeten de pakkans verhogen. Die aanpak kan alleen maar de bewustwording van verkeersonveilig gedrag vergroten”, meent D’haese.

De inzet van deze nieuwe technologie draagt bij aan de veiligheid omdat er dus effectiever aan verkeershandhaving kan worden gedaan. “Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat overtreders en criminelen vaker en sneller in beeld komen. Hier kan je dit zeer letterlijk nemen”; aldus korpschef Wim D’haese. “Want door het gebruik van een ‘4 G modem’ zal het werken op het terrein vereenvoudigd worden en kunnen gegevens van op het terrein doorgestuurd worden. Zo kan de flitsfoto al onmiddellijk aan de overtreder vertoond worden bij de interceptie.”

De ‘superflitser’ kost 52.000 euro, inclusief btw. Politiezone BHK is de 60e zone op 182 zones in Vlaanderen die een superflitser tot zijn beschikking heeft. In de ‘nabije’ omgeving, heeft enkel Diest al een superflitser aangeschaft.

11% voertuigen te snel

In de periode januari tot en met oktober 2018 controleerde de politie (bemand) reeds 97.065 voertuigen. Hiervan zijn er 11 % die te snel reden. Bij de onbemande flitscamera’s passeerden reeds 5507794 voertuigen. Hiervan werden er 0,08 % van de bestuurders geflitst.

Op basis van de letselongevallen van de afgelopen drie jaar worden lijsten met locaties waar zich de meeste ongevallen hebben voorgedaan, opgesteld. Op deze locaties houden wij dan in ieder geval regelmatig flitscontroles. Ook bij klachten van overdreven snelheid probeert de politiezone kort op de bal te spelen.