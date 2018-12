Politie waarschuwt voor ongevallen door vuurwerk ADPW

05 december 2018

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft gewaarschuwd voor vuurwerk met de eindejaarsfeesten. “De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur, en dat gaat traditiegetrouw gepaard met heel wat vuurwerk. En met ongevallen. Materiaal dat niet conform is of verkeerd wordt gebruikt, kan het feestgedruis snel veranderen in een heuse catastrofe. Brandwonden, blindheid,... Ieder jaar worden veel mensen het slachtoffer van ongelukken met vuurwerk, met vaak onomkeerbare gevolgen”, zo waarschuwt de lokale politie.