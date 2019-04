Politie waarschuwt voor gsm’en achter stuur ADPW

10 april 2019

17u03 0 Haacht Lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) waarschuwt voor het gebruiken van gsm of smartphone achter het stuur.

“Gsm en smartphone zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Helaas worden deze nog té veel gebruikt wanneer men aan het rijden is. Gsm-gebruik achter het stuur zorgt hierdoor vaak voor erg gevaarlijke situaties. Sommige bestuurders vertragen plots wanneer zij een oproep ontvangen of zelf iemand opbellen, anderen vertonen een aarzelend gedrag en wijken van hun traject af, nog anderen negeren voorrangsregels en zien de zwakke weggebruikers niet eens meer staan. Gms’en achter het stuur veroorzaakt dan ook heel wat ongevallen en is echt uit den boze, ja zelfs levensgevaarlijk. In Europa vallen zo dagelijks zestien doden”, zo klinkt het bij Paul Belmans, woordvoerder van de lokale politie.

Gordel



Daarnaast houdt hij een pleidooi voor het dragen van een veiligheidsgordel. “Ook de gordel dragen is verplicht. Na al die jaren hoeft het geen betoog meer dat de gordel levens redt. Ook achterin de auto is de gordel een verplichting. Wanneer men geen autogordel draagt, kan de verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding bij verwondingen door een auto-ongeval niet of slechts gedeeltelijk uitkeren. Het niet dragen van de gordel verergert aanzienlijk de ernst van de verwondingen bij ongeval en leidt soms tot het overlijden”, aldus nog Belmans.

Daarom zal de politiezone in april extra aandacht besteden aan chauffeurs die gebruik maken van het gsm-toestel achter het stuur en aan degenen die al dan niet een gordel dragen. Er zullen ook gerichte controle-acties plaatsvinden.