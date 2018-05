Politie int meer dan 7.000 euro verkeersbelastingen 16 mei 2018

02u31 0 Haacht Politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) betrapte dinsdag 15 bestuurders die hun verkeersbelasting niet hadden betaald. Zij moesten het openstaande bedrag onmiddellijk betalen en kregen een proces-verbaal. In totaal werd er een bedrag van 7.658 euro geïnd.

"De politie stelde daarnaast nog 65 overtredingen vast voor verkeersinbreuken. Dat deden ze samen met de belastingdienst op twee verschillende plaatsen in de politiezone, zijnde de Stationsstraat in Haacht en de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek", aldus hoofdinspecteur Gunther Janssens van het verkeersteam. In totaal werden er 12 mensen betrapt op het niet dragen van hun gordel, gebruikten er 29 mensen hun gsm in het verkeer en bliezen er twee bestuurders positief. In totaal namen 5 politiemensen deel aan de actie.





"Momenteel bekijken we met de korpsleiding de mogelijkheid om in te toekomst ook de douane te betrekken in onze acties", vertelt hoofdinspecteur Gunther Janssens. "Op die manier kunnen er ook onbetaalde onmiddellijke inningen geïnd worden tijdens de controles", klinkt het nog. (ADPW)