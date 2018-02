Politie flitst 74 hardrijders 07 februari 2018

02u58 0

De lokale politie heeft afgelopen maandagavond 1.431 voertuigen gecontroleerd op snelheid. In totaal bleken 74 bestuurders het gaspedaal te diep in te duwen. "Een eerder positief resultaat", klinkt het bij de politie. "We hebben ook 67 bestuurders aan een ademtest onderworpen, waarvan er één positief bleek te zijn. Die man had bovendien geen geldig rijbewijs. Zijn auto werd op bevel van het parket klemgezet." Dat gebeurde ook met een andere auto omdat de bestuurder evenmin over een rijbewijs bleek te beschikken. De controles vonden plaats op de Oudenhovenlaan in Boortmeerbeek, de Lipsestraat in Tildonk en de Dijkstraat in Wespelaar.





(ADPW)