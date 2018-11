Politie controleert op fietsverlichting ADPW

28 november 2018

Politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) heeft laten weten dat zij controleren op fietsverlichting. “Het hoeft geen betoog meer dat fietsen zonder licht in donkere periodes levensgevaarlijk is. Alhoewel ...op straat merken we dat niet iedereen hier zo over denkt. Nog deze week en ook tijdens de komende donkere maanden zal de politie controles doen op het verplicht gebruik van de fietsverlichting. Bij deze lanceren wij dan ook een oproep aan fietsende jongeren en hun ouders : zorg dat je fietsverlichting in orde is”, zo klinkt het bij de lokale politiezone.