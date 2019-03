Politie controleert extra op vrachtverkeer ADPW

12 maart 2019

Een vaak terugkerende klacht in dorpscentra, schoolomgevingen of woongebieden is de overlast die zware vrachtwagens veroorzaken.

“Lawaai, snelheid, onaangepast rijgedrag of inbreuken op verbod van vrachtverkeer zorgen voor gevaar en een toenemend onveiligheidsgevoel bij bewoners en andere (vaak zwakke) weggebruikers. Eind vorige maand zette ons verkeersteam al in samenwerking met de politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) een grote controleactie op het vrachtverkeer op touw. Niet alleen eerstgenoemde klachten werden gecontroleerd maar ook werden ernstige inbreuken op ladingzekering, rij- en rusttijden, overlading en vele andere overtredingen vastgesteld”, zo klinkt het bij politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen).

De dorpscentra van Tildonk, Boortmeerbeek zijn regelmatig ook het slachtoffer van vrachtauto’s die in de voor het vrachtverkeer verboden richtingen rijden. “De aanwezigheid van in de nabijheid gelegen industriezones doen hier natuurlijk geen goed aan. Dit wil echter niet zeggen dat de verkeersreglementering niet moet nageleefd worden. Al te vaak worden verbodsborden genegeerd”, zo klinkt het nog bij de politie. Daarom zullen zij de rest van de maand maart hierop extra controleren en inbreuken onverbiddelijk beboeten.