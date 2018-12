Politie betrapt 20 snelheidsovertreders ADPW

21 december 2018

Gisteren hield het verkeersteam van de lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) snelheidscontroles en een alcohol/drugscontrole. Dat deden ze tussen 15 en 22 uur. In de Kruineikestraat in Tildonk (zone 50) werden 9 overtredingen vastgesteld op 481 voertuigen. Op de Schrieksebaan in Keerbergen (zone 70) werden 2 overtredingen vastgesteld op 119 voertuigen. In de Audenhovenlaan in Boortmeerbeek (zone 50) werden dan weer 9 overtreders op 153 voertuigen betrapt. 60 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. 2 onder hen waren positief en dienden hun rijbewijs respectievelijk voor 3 en 6 uur in te leveren. 2 bestuurders werden dan weer betrapt op rijden onder invloed van drugs. Er werd een bloedproef afgenomen en hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.