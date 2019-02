Podiumbouwer Stageco sleept internationale prijs binnen KAR

27 februari 2019

Podiumbouwer Stageco uit Tildonk heeft in Londen een internationale award in de wacht gesleept als ‘favourite staging company’. Het was niet de eerste keer dat ze die prijs mee naar huis mocht nemen. De uitreiking werd op poten gezet door het vakblad Total Production International (TPI). Uit alle inzendingen werd een shortlist samengesteld. “Het is een gekende prijs in het wereldje voor podiumbouwers en licht- geluidstechniekers ”, vertelt PR-verantwoordelijke Katleen De Meyer van Stageco. “Voor het ons is het een leuke bekroning voor al het werk van het afgelopen jaar. En zeker omdat ze in Engeland op dat gebied redelijk chauvinistisch zijn. Voor zover ik weet, waren wij bij de enige niet-Engelse winnaars.” Stageco is hofleverancier van megabands als The Rolling Stones, U2 en Metallica.