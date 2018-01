Pensioenzitdagen 02u33 0

Wie vragen heeft over zijn pensioen, of hulp wenst bij het indienen van eraan gerelateerde formulieren, kan de komende zes maanden in Haacht terecht. Pensioenexperts houden er het komende half jaar elke derde woensdag van de maand een zitdag in GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85. Iedereen is welkom. Een afspraak maken, is niet nodig. De zitdagen vinden plaats op de woensdagen 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni. Werknemers en gepensioneerden in het werknemersstelsel kunnen er van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur bij mensen van de Federale Pensioendienst terecht. Voor zelfstandigen en mensen met een gemengde loopbaan wordt door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen van 14 tot 16 uur tijd voorzien. (SPK)