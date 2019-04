Paul (72) en Agnes (72) vieren gouden huwelijk KAR

16 april 2019

16u36 0

Paul Naegels en Agnes Van Aerschot uit Haacht vieren dit jaar 50 jaar huwelijk. Het koppel leerde elkaar kennen toen ze 17 jaar waren om vijf jaar later te trouwen op 18 april 1969. Eerst woonde het koppel nog in Boortmeerbeek om uiteindelijk naar hun eigen gebouwde stek in Haacht te verhuizen. Paul werkte als onderhoudstechnieker bij Procter & Gamble in Mechelen. Maar ook Agnes deed haar duit in het zakje. Ze werkte bij Cortho, een firma voor schoolmaterialen, en vervolgens bij een bedrijf dat de ondertiteling verzorgde voor allerhande televisieprogramma’s. Paul is glaskunstenaar in zijn vrije tijd, hij schildert en houdt zich bezig met middeleeuwse kalligrafie. Daarnaast is hij ook een actief tennisliefhebber. Agnes houdt zich graag bezig met een cursus fotografie of Engels en gaat graag fietsen of zwemmen met haar man. Ooit waagde ze zich zelfs nog aan karate.