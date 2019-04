Parking Den Dijk en Klapgat krijgen ondergrondse glascontainers KAR

12 april 2019

De gemeente Haacht krijgt op twee plaatsen nieuwe ondergrondse glascontainers. De glasbollen op de parking van supermarkt Spar verdwijnen en worden vervangen door twee ondergrondse exemplaren op de parking van vrijetijdscomplex Den Dijk. Ook op parking Klapgat staan twee nieuwe exemplaren, vlak naast de muur van de begraafplaats. De ondergrondse glascontainers herken je aan de bovengrondse inwerpzuil die eveneens goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Per locatie is er telkens een zuil voor wit, en een zuil voor gekleurd glas. Een ondergrondse glascontainer brengt aanzienlijk minder geluidshinder mee. Daarenboven hebben ze een groter volume waardoor ze minder vaak moeten geledigd worden dan traditionele glascontainers. De nieuwe glascontainers worden maandag in gebruik genomen.